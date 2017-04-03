Birlikspor galibiyeti unuttu

Amed Sportif deplasmanından da eli boş dönen 2.Lig temsilcimiz Kocaeli Birlikspor’da kan kaybı sürüyor.

Son 5 maçta galibiyet yüzü göremeyen, tam 13 puan kaybı yapan Kırmızı-Beyazlılar Play-Off’un üç puan gerisine düştü, altıncı sıraya geriledi. Bu hafta evinde Konya Anadolu Selçuklu ile oynayacak temsilcimiz sonrasında Nazilli’ye gidecek. İçerdeki İstanbulspor maçının ardından son maçını Tepecik ile deplasmanda oynayacak. Teknik patron Fatih Akyel 1-0 kaybedilen Diyarbakır maçıyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

“SAHADA İYİ MAÇ, DIŞARIDA DOSTLUK VARDI”

“Bugün kazanabilirdik de, çok iyi futbol oynadık. Özellikle ikinci yarı tek kale oynadık. Rakip kontra atak yakalamaya çalıştı ama buna rağmen pek pozisyon vermedik. Önemli olan buradan puanla dönebilmekti. Alamadık üzgünüz. Kazanabileceğimiz bir maçtı. Kaybetmeyi hak etmedik. Uzun zaman sonra oyuncularımız ilk defa bu kadar arzulu, bu kadar istekli oynadı. Oynadığımız zaman rakibi kendi sahasına hapsedecek kadar iyi oynuyoruz. Takımımızın bu gücü var ama maalesef son haftalarda sıkıntılarımız vardı. Bunları hep dile getirdik. 3-4 hafta önce bu futbolu oynasaydık bugün buralarda olmayacaktık. Bu haftada oynamak istediler, mücadele ettiler ve gerçekten iyi futbol sergilediler.

“ Atmosfer güzeldi. Sıkıntı olmadı, herhangi bir taşkınlık yaşanmadı. Sağ olsunlar bizleri de iyi karşıladılar. Kimse kimseye bir şey söylemedi. Bize sataşma olmadı, biz de bir şey yapmadık. Sahada iyi maç, dışında dostluk vardı”