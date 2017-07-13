Birlikspor gençlerle

Bu sezon başında yaşadığı belirsizliklerden dolayı çok büyük sıkıntı yaşayan Kocaeli Birlikspor, 2017-17 futbol sezonunu açtı.

Geçen yıl 2.Lig’de Play-Off oynayan kadrosundan hiç futbol kalmayan, kendi altyapısından aldığı gençlerle sezona başlayan Kırmızı-Siyahlı ekibi yeni sezona Cem Sinan Vergül hazırlayacak.

GEÇEN YILKİ KADRO DAĞILDI

Geçen yıl 2.Lig’de son haftalara kadar şampiyonluk yarışı yapan, takım içinde yaşanan ekonomik sıkıntılardan dolayı yarıştan kopan Kocaeli Birlikspor, 1.Lig hedefine Play-Off’tan ulaşmaya çalıştı. Play-Off’ta Erzurum Büyükşehir’e elenen Kocaeli Birlikspor, yeni sezon öncesinde çok büyük belirsizlik yaşadı. İlk önce kulübün Beşiktaş’a satışı gündeme geldi, bu oluşum gerçekleşmedi. Başkan Erhan Yılmaz, kulübe başta Körfez İlçesi’nin sahip çıkmasını istedi. Şartlar oluşmayınca, kadroda yer alan tecrübeli oyuncuların hepsi takımdan ayrılmak zorunda kaldı.

GENÇLER, VERGÜL’E EMANET

Yeni sezon öncesinde transfer yasağı da bulunan Kocaeli Birlikspor, altyapısından gelen genç oyuncularla 2.Lig’de mücadele etmek zorunda kalacak. Kırmızı-Siyahlı ekip, yeni sezon hazırlıklarına da önceki akşam start verdi. Bu sezon takımı Cem Sinan Vergül çalıştıracak. İki yıl önce Derincespor’da Ali Asım Balkaya ile birlikte çalışan Cem Sinan Vergül geçen yıl da Kocaeli Birlikspor’da sezon başında Ramiz Soydaş’ın yardımcılığını yapmıştı. Cem Sinan Vergül’ün yardımcılığını Ömer Faruk Uzuner, Fırat Çakmak ve Ali Gürdal yapacak.

BAŞKAN YILMAZ, “DİMDİK AYAKTAYIZ”

Kulüp Başkanı Erhan Yılmaz, gençlere çok güvendiğini belirterek, “Geçen yıl uygulamam gereken bir hayalim vardı. Ötelenmiş bir hayal olarak görüyorum. Kendi öz kaynaklarımızla yola çıkarak bu çocukların bu zararı telafi edeceklerinden çok eminim. Dimdik ayaktayız. A’dan Z’ye İzmitli takımız. Hayalleri olan gençlerin kahramanı olacağım. Onlara güveniyorum. Yeni sezonun tüm kulüpler için ve Kocaeli kulüplerimiz için hayırlı olmasını, futbolcu kardeşlerim için de başarılı, kazasız, belasız, sağlıklı bir sezon diliyorum