  • BIST 104.492
  • Altın 140,042
  • Dolar 3,5692
  • Euro 4,0730
  • Kocaeli 31 °C

Birlikspor gençlerle

»
Birlikspor gençlerle
Bu sezon başında yaşadığı belirsizliklerden dolayı çok büyük sıkıntı yaşayan Kocaeli Birlikspor, 2017-17 futbol sezonunu açtı.

Geçen yıl 2.Lig’de Play-Off oynayan kadrosundan hiç futbol kalmayan, kendi altyapısından aldığı gençlerle sezona başlayan Kırmızı-Siyahlı ekibi yeni sezona Cem Sinan Vergül hazırlayacak.

GEÇEN YILKİ KADRO DAĞILDI

Geçen yıl 2.Lig’de son haftalara kadar şampiyonluk yarışı yapan, takım içinde yaşanan ekonomik sıkıntılardan dolayı yarıştan kopan Kocaeli Birlikspor, 1.Lig hedefine Play-Off’tan ulaşmaya çalıştı. Play-Off’ta Erzurum Büyükşehir’e elenen Kocaeli Birlikspor, yeni sezon öncesinde çok büyük belirsizlik yaşadı. İlk önce kulübün Beşiktaş’a satışı gündeme geldi, bu oluşum gerçekleşmedi. Başkan Erhan Yılmaz, kulübe başta Körfez İlçesi’nin sahip çıkmasını istedi. Şartlar oluşmayınca, kadroda yer alan tecrübeli oyuncuların hepsi takımdan ayrılmak zorunda kaldı.

GENÇLER, VERGÜL’E EMANET

Yeni sezon öncesinde transfer yasağı da bulunan Kocaeli Birlikspor, altyapısından gelen genç oyuncularla 2.Lig’de mücadele etmek zorunda kalacak. Kırmızı-Siyahlı ekip, yeni sezon hazırlıklarına da önceki akşam start verdi.  Bu sezon takımı Cem Sinan Vergül çalıştıracak. İki yıl önce Derincespor’da Ali Asım Balkaya ile birlikte çalışan Cem Sinan Vergül geçen yıl da Kocaeli Birlikspor’da sezon başında Ramiz Soydaş’ın yardımcılığını yapmıştı. Cem Sinan Vergül’ün yardımcılığını Ömer Faruk Uzuner, Fırat Çakmak ve Ali Gürdal yapacak.

BAŞKAN YILMAZ, “DİMDİK AYAKTAYIZ”

Kulüp Başkanı Erhan Yılmaz, gençlere çok güvendiğini belirterek, “Geçen yıl uygulamam gereken bir hayalim vardı. Ötelenmiş bir hayal olarak görüyorum. Kendi öz kaynaklarımızla yola çıkarak bu çocukların bu zararı telafi edeceklerinden çok eminim. Dimdik ayaktayız. A’dan Z’ye İzmitli takımız. Hayalleri olan gençlerin kahramanı olacağım. Onlara güveniyorum. Yeni sezonun tüm kulüpler için ve Kocaeli kulüplerimiz için hayırlı olmasını, futbolcu kardeşlerim için de başarılı, kazasız, belasız, sağlıklı bir sezon diliyorum

Bu haber toplam 99 defa okunmuştur
Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Faruk Baştürk’te görkemli açılış13 Temmuz 2017 Perşembe 13:29
  • Suadiye, Aykut Öngel ve Cenk Sevinç’i aldı13 Temmuz 2017 Perşembe 13:27
  • İhsaniyespor’a genç yetenek13 Temmuz 2017 Perşembe 13:26
  • Demirspor, Kocaali’den Onur’u transfer etti13 Temmuz 2017 Perşembe 13:23
  • Bizim minikler beğenildi13 Temmuz 2017 Perşembe 13:22
  • "Başpehlivanlık kadar gelenekler de önemli"13 Temmuz 2017 Perşembe 13:08
  • Birlikspor toplandı12 Temmuz 2017 Çarşamba 15:33
  • “Tek oyuncu havuzumuz kurutuluyor”12 Temmuz 2017 Çarşamba 15:15
  • Yılmaz: “2 ve 3.Lig takımlarını Akademi Ligi’nden atmak skandal bir karardır”12 Temmuz 2017 Çarşamba 14:14
  • Darıca G.B’den merhaba12 Temmuz 2017 Çarşamba 14:13
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 3. ETAP
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti