Birlikspor ile Gölcük yenişemedi:2-2

Devre arası kampı için Antalya’da bulunan temsilcilerimiz Kocaeli Birlikspor ile Gölcükspor, hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

Kocaeli Birlikspor’un kamp yaptığı Lara Sherwood Brezees Otel’in sahasında oynanan karşılaşma 2-2 berabere sona erdi.

İLK YARI BİRLİKSPOR 1-0 MAĞLUP

Kocaeli Birlikspor maça Ahmet Önal, Fatih Kıran, Erdi Öner, Kaan Dorak, Gökhan Meral, Kürşat Ergun Aydın, Alp Ergin, Emre Balak, Mutlu İlengöz, Emre Öztürk, Uğur Işıkal ve Aydın Çetin ilk 11’iyle başladı. İlk yarıyı Gölcükspor, Berke’nin attığı golle 1-0 önde bitirdi. Bu yarıda Kocaeli Birlikspor net fırsatlar buldu, bunları değerlendiremedi. Kırmızı-Siyahlı ekip, ikinci yarıda genç oyunculara şans verdi.

GENÇ BERAT GOL ATTI

Onur Behiç Özalgan, Uğur Daşdemir, Burak Keskin, Batuhan Boyoğlu (Emirhan Subaş), Ali Kemal Yükseker, Turgay Gölbaşı, Emrecan Yıldızhan, Melih İnan (Raif Uzuner), Umut Kaya (Raif Demir) ve Mehmet Gürkan Öztürk (Berat Demir) bu yarıda forma giyen oyunculardı. Bu yarıda Kocaeli Birlikspor Turgay ve genç Berat’ın attığı gollerle 2-1 öne geçti, ancak son dakikalarda Gölcükspor, Tolunay Bekçi ile eşitliği sağladı, maçta 2-2 sona erdi.

GÖLCÜKSPOR’UN GOLLERİ TOLUNAY VE BERKE’DEN GELDİ

Ligin ilk yarısının son haftalarındaki çıkışı ile dikkat çeken Gölcükspor, devre arası kampı için Antalya’da ilk hazırlık maçında oldukça etkili gözüktü. Fırat, Kaan (Erdem), Mehmet (Emirhan), Fatih, Murat (Talha Bartu), Bilal, Yunus Özdemir, Cemal (Tolunay), Sami (Emirhan Çetintaş), Berke ve Ahmet Özer (Kamil) tertibi ile oynayan Kırmızı-Siyahlı ekibin gollerini genç oyuncular Tolunay ve Berke attı.

