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Birlikspor, ilk hazırlık maçını Gölcükspor ile oynayacak

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Birlikspor, ilk hazırlık maçını Gölcükspor ile oynayacak
2.Lig temsilcimiz Kocaeli Birlikspor, devre arası kampı için Antalya’da yoğun bir şekilde çalışıyor.

Kırmızı-Siyahlı ekip, Antalya kampında ilk hazırlık maçını 3.Lig temsilcimiz Gölcükspor ile oynayacak. Perşembe günü karşılaşmanın başlama saati 17.00 olarak belirlendi.

AKYEL, “ÖZGÜVENİMİZ ARTTI”
Teknik Sorumlu Fatih Akyel, ligin ilk yarısı çok iyi bir yerde tamamladıklarını belirterek, “Takımın ligdeki konumu futbolcularımızın da öz güvenini arttırdı. Bu nedenle devre arası tatiline moralli girdik. Antalya’da ilk çalışmalarımızı yaptık. Ortam güzel, burada 3 hazırlık maçı oynayacağız. Lig maçları oynanırken eksiklerimizi düzeltme adına çok fazla zamanımız yoktu. Şimdi kampta eksiklerimizi de gidermek istiyoruz. Kamp dönüşü taraftarlarımıza çok daha istekli ve arzulu bir takım izlettireceğiz” dedi.
 

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