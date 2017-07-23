Birlikspor, Karaköprü ile yenişemedi

2.Lig temsilcimiz Kocaeli Birlikspor ikinci hazırlık maçını dün Kocaelispor’un rakiplerinden Şanlıurfa Karaköprü Belediyespor ile oynadı.

Alparslan Türkeş Stadı’ndaki maçta temsilcimiz 35’te Raif ile öne geçti, iki dakika sonra beraberlik golünü yedi. Maç 1-1 sona erdi. Teknik sorumlu Cem Sinen Vergül ikinci hazırlık maçında kadrodaki 21 futbolcusunu şans verdi. Kocaeli Birlikspor üçüncü hazırlık maçını yarın Kartepe’de Turgutluspor ile oynayacak.

ÖNE GEÇTİ, HEMEN YEDİ

Oyuna hızlı ve etkili başlayan Birlikspor ilk yarı rakibine nefes aldırmadı. Genç kaptan Raif Uzuner 5. dakikada topu ağlara gönderdi ancak ofsayt nedeniyle gol değer kazanmadı. 35. dakikada ise Kırmızı-Beyazlı ekibimiz öne geçti. Ceza sahası dışında topla buluşan Raif’in sert şutunda top ağlarla buluştu. Kocaeli Birlikspor 1-0 öne geçti. Temsilcimizin oyundaki skor üstünlüğü uzun sürmedi. Golü kaydettikten yaklaşık 2 dakika sonra Karaköprü ekibinin atağı geldi. Uzun gönderilen top yerden sekti ve kaleci Onur Behiç topu kontrol edemedi. Metehan önünde bulduğu topu ağlara gönderirken zorlanmadı. Maçın 37.dakikasında skora 1-1’lik denge geldi. Karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla sona erdi.

İKİNCİ YARIDA BASKI VAR, GOL YOK

Birlikspor 63. Dakikada yine gole çok yaklaştı. Sol kanattan kullanılan serbest vuruşta 3 oyuncu topa dokunamadı. 74’te bu kez Berat kaleci ile karşı karşıya kaldı ancak rakip eldiven Fehmi gole izin vermedi. Birlikspor’un gençleri kalan sürede de temposunu kaybetmedi ancak öne geçirecek golü de bulamadı. Maç 1-1 sona erdi. Maçı; Kocaeli Birlikspor Kulüp Başkanı Erhan Yılmaz, Karaköprü Belediyespor Kulüp Başkanı Mehmet Kudat, Kocaelispor Yardımcı antrenörü Fikret Özcan, altyapı koordinatörü Aydın Günaydın ve çok sayıda sporcu velisi izledi. Teknik direktör Cem Sinan Vergül maçta kadrodaki 21 isme şans verdi. Kırmızı-Beyazlı ekibimiz üçüncü hazırlık maçını yarın Kartepe’de Turgutluspor ile oynayacak.