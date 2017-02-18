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Birlikspor kazanıp dönmeli

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Birlikspor kazanıp dönmeli
2.Lig Beyaz Grup’ta zirve mücadelesi veren Kocaeli Birlikspor günü İzmir deplasmanında geçirecek, Play-Off mücadelesi veren Bucaspor’a konuk olacak.

Geçen hafta sahasında Karagümlük ile berabere kalıp 4.sıraya gerileyen Kırmızı-Beyazlı ekibin iddiasını güçlendirmesi için yarın kazanıp dönmesi gerekiyor. Teknik sorumlu Fatih Akyel, liderlik yarışı için kayıpsız dönmek zorunda olduklarını söyledi, “Zorlu bir maç bizi bekliyor, takımıma güveniyorum” dedi.

SAAT 13.30’DA BAŞLAYACAK

Kırmızı-Beyazlı ekipte sakat olan Burak Keskin dışında eksik yok. Kaleci Fatih, Mehmet Gürkan Öztürk, Uğur Daşdemir ve Uğur Işıkal ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Yeni Buca Stadı’nda ev sahibi ekibin cezasından dolayı seyircisiz oynanacak maç saat 13.30’da başlayacak. İlk yarıdaki maçı temsilcimiz 3-1 kaybetmişti. Grupta lider Erzurum BB günü evinde Of maçıyla geçirirken, İstanbulspor da sahasında Nazilli ile oynayacak. Amed Sportif ise Zonguldak Kömür deplasmanına çıkacak.

 

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