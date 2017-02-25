Birlikspor kazanmaya mecbur

OFSPOR’U KONUK EDİYOR

Son iki maçta 4 puan kaybı yaparak zirve yarışında yara alan 2.Lig temsilcimiz Kocaeli Birlikspor 24.hafta mücadelesinde yarın son sıradaki Ofspor’u konuk ediyor. Özellikle kendi sahasında puan kaybına tahammülü kalmayan Kırmızı-Siyahlılar kazanarak üstündeki takımların birbirleriyle oynayacakları haftada iyi bir konuma gelmek istiyor. Temsilcimiz 12 iç saha maçında 27 puan topladı. Ofspor’un dışarıda 5 puanı var.

SAAT 13.30’DA BAŞLAYACAK

Trabzon’daki ilk maçı temsilcimiz 2-1 kazanmıştı. Maçı Konya bölgesinden Hasan Ertuğan yönetecek. Birlikspor’da Fatih Öztürk sarı kart cezası nedeniyle yarın yok. Uğur Daşdemir, Uğur Işıkal, Burak, Gökhan ve Mehmet ise sırında bulunuyor. Alparslan Türkeş Stadı’ndaki maç 13.30’da başlayacak. Birlikspor’da gözler sahada, kulaklar ise ilk iki sırada yer alan İstanbul ile Erzurum Büyükşehir maçında olacak.