Birlikspor lidere 1 saat direnebildi: 0-2

5’TE 0 ÇEKTİ

2.Lig temsilcimiz bugün konuk ettiği lider Keçierengücü karşısında bir saatlik bölümde iyi direndi ama daha fazlasına gücü yetmedi. İlk yarıda gol olmadı. İkinci yarıda baskısını arttıran konuk ekip 58’nci dakikada öne geçti. 69’da fark ikiye çıktı. İstediğini alan Başkent ekibi son dakikalarda fazla zorlamadı. Sahadan 2-0 yenik ayrılan Kırmızı-Beyazlı ekibimiz 5’te 0 yaptı ancak düşme hattının üzeriyle arasındaki 3 puanlık fark değişmedi. Temsilcimiz bu hafta grubun başka bir şampiyonluk adayı Hatayspor’a konuk olacak.