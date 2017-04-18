Birlikspor, lidere bileniyor

Nazilli’den galibiyetle dönerek yeniden Play-Off hattına çıkan Kocaeli Birliksspor’da lider İstanbulspor ile oynanacak maçın hazırlıkları moralli başladı.

Dünkü haftanın ilk çalışmasına son maçta sakatlanan Onur Garip dışında tüm futbolcular katıldı. Temsilcimizde sarı kart cezalısı durumuna düşen Emre Balak bu hafta yok. Mehmet, Turgay ve Uğur Daşdemir ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Teknik sorumlu Fatih Akyel haftanın ilk idmanının ardından değerlendirmede bulundu.

AKYEL’İN DEĞERLENDİRMESİ

“Son 2 haftaya girdik. Bu hafta da deplasmanla kazanmak çok güzeldi. Çok iyi ve akıllı futbol oynadık. Oyuncularımız istekliydi. Yeniden play-off’tayız. Play-off’a kalırsak çok şeyler yapabiliriz. Biz deneyimli bir ekibiz. Bu hafta liderle oynayacağız. Onlar da burada kazanmak isteyeceklerdir. Bizden sonra Sivas ile oynayacaklar. Artık maçlar çok zor, ‘kolay’ diye bir şey yok. Altta ve üstte işler biraz karışık. Herkes kazanmak isteyecek. Kimse hata yapmak istemeyecek. Biz de hata yapmak istemiyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. İstanbulspor ile ilk maçta; iyi oynayan ve pozisyona giren bizken kendi hatamızdan gol yemiştik. Biz rakibimizin nasıl oynadığını biliyoruz. Ona göre hazırlanacak ve oynayacağız.

Kendi sahamızdayız, puan ve puanlar bize yetebilir. Bizi arkadan takip eden Keçiörengücü var. Onların da zor bir Fethiye maçı söz konusu. Bunlar taktik savaşları. Herkes kendi gardını ona göre alacaktır. Onur Garip’in sakatlığı çok ciddi değil, hafta sonu oynayacak. Emre Balak cezalı ama Erdi var. Sezon başından beri 3 stoperimizi değiştirerek oynatıyoruz. 3’ünden de çok