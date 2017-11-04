Birlikspor lideri ağırlıyor

Hafta içi teknik direktör Cem Sinan Vergül’ün istifasının ardından takımı bu maça yardımcı antrenörler Ali Gürdal ile Ömer Faruk Uzuner çıkartacak.

Temsilcimizde sarı kart cezalıları Batuhan Boyoğlu ve Muhammet Özkal yok, 4 maçlık cezasını tamamlayan Emrecan Yıldızhan ise forma şansı bulacak. Alparslan Türkeş Stadı’nda oynanacak ve saat 13.30’da başlayacak maçı İstanbul bölgesinden B klasman hakem İlker Yasin Avcı yönetecek.