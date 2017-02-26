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Birlikspor mağlup: 0-1

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Birlikspor mağlup: 0-1
2.Lig temsilcimiz Kocaeli Birlikspor’da puan kayıpları devam ediyor.

Son iki maçından beraberlikle ayrılan Kırmızı-Beyazlı ekip, bugün ligin son sırasında yer alan Ofspor’u yenip, yeniden çıkışa geçmek istiyordu. Ancak temsilcimiz, son dakikada kalesine gördüğü golle, maçtan 1-0 mağlup ayrıldı.

GÖKHAN MERAL KIRMIZI GÖRDÜ

Karagümrükspor ve Bucaspor beraberliklerinden sonra şampiyonluk yarışının biraz uzağında kalan Kocaeli Birlikspor, Play-Off hattında eskisi kadar rahat değildi. Bugün de sahasında düşme hattında yer alan Trabzon Ofspor’u konuk eden kırmızı-Beyazlı ekip, çok net fırsatları kullanamadığı maçta Gökhan Meral’ın atılmasıyla da karşılaşmayı 10 kişi tamamladı. Temsilcimiz, 89’da yediği golle  bu sezon sahasında ikinci yenilgisini aldı, son 3 maçta da 7 puan kaybetti.

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