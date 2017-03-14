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Birlikspor, Pendik önünde

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Birlikspor, Pendik önünde
2.Lig Beyaz Grup’ta şampiyonluk umudu kalmayan, Play-Off hedefine kilitlenen Kocaeli Birlikspor hafta içi mesaisinde yarın Pendikspor’u konuk edecek.

Son iki haftayı zorlu deplasmanlarda geçiren, hedeflediği 4 puanı alan Kırmızı-Beyazlı ekibimizin, ilk 5 için son kozlarını oynayan İstanbullu rakibi karşısında saha ve taraftar avantajlarını kullanması, galibiyete ulaşması bekleniyor.

SAAT 15.00’TE BAŞLAYACAK

Kırmızı-Beyazlı ekipte Aydın Çetin ile Burak Keskin sarı kart cezalısı, Emre Bulak, M.Gürkan Öztürk ve Uğur Daşdemir ise sınırda. Kocaeli Birlikspor evinde oynadığı 13 maçta 27 puan toplarken, Pendik deplasmandaki 12 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik, 9 yenilgi aldı. İstanbul’daki ilk maçı temsilcimiz son dakika golüyle 1-0 kazanmıştı. Alparslan Türkeş Stadı’nda oynanacak ve saat 15.00’de başlayacak maçı Rize’den Sinan Dereci yönetecek.

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