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Birlikspor, Play-Off’a tutundu:0-2

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Birlikspor, Play-Off’a tutundu:0-2
5 maçlık puan kayıplarının ardından geçen hafta sahasında Konya Anadolu Selçukspor’u yenip Play-Off yarışında yerine umutlanan Kocaeli Birlikspor, bugün de zorlu Nazilli Belediyespor deplasmanında 3-0 gibi farklı skorla galip geldi.

Birlikspor, bu galibiyetle haftalar sonra ilk 5 içinde kendisine yer buldu.

İLK 20 DAKİKADA 2-0 ÖNE GEÇTİ

Geçen hafta Anadolu Selçukspor galibiyeti ile Play-Off yarışında yeniden umutlanan Kırmızı-Siyahlı ekip, bugün Nazilli deplasmanında maça çok hızlı başladı. Henüz 9’uncu dakikada Kürşat’ın korner atışında Turgay kafayla topu filelere gönderdi. 20’inci dakikada Onur Garip ceza sahası içinde Sabri tarafından düşürüldü, penaltı atışını aynı oyuncu kullandı, Birlikspor’un ikinci golünü attı. Kırmızı-Beyazlı ekip, son dakikada kazandığı penaltı bu kez Aydın çetin ile kullandı, karşılaşmayı 3-0 gibi net skorla kazandı, Play-Off yarışında iddiasını devam ettirdi.

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