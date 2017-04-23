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Birlikspor Play-Off’ta:1-1

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Birlikspor Play-Off’ta:1-1
2.Lig’deki tek temsilcimiz Kocaeli Birlikspor, bugün sahasında konuk ettiği lider İstanbulspor karşısında 1-0 geriye düştüğü maçta Turgay’nın attığı golle 1-1 berabere kaldı.

Keçiörengücüspor’un mağlup olmasıyla da temsilcimiz bitime bir maç kala Play-Off’a çıkmayı garantiledi.

BERABERLİK GOL TURGAY’DAN
Kocaeli Birlikspor, bugün son hafta öncesinde sahasında lider İstanbulspor’u yenip, Play-Off’u garantilemek istiyordu. Maçın ilk yarısında iki takımda çok fazla pozisyona girmedi. Bu yarıda temsilcimizin en etkili atağı Onur Garip’ten geldi. Bu oyuncunu şutu sonuç getirmedi. İlk yarının sonlarına doğru konuk ekip Muhammet Demirci ile bulduğu golle soyunma odasına 1-0 önde girdi. Kocaeli Birlikspor ikinci yarının başında Turgay ile bu gole cevap verdi, skora 1-1’lik eşitlik geldi. Turgay, rakip defans oyuncusundan topu kaptı, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşu filelere gitti, maçta bu sonuçla bitti.

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