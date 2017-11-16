Birlikspor, provayı U-19 ile yaptı

Kırmızı-Beyazlı ekip, yarın sahasında oynayacağı Tokatspor maçının provasını U-19 takımı ile yaptı. U-19 takımının oyuncularının çok iyi performans gösterdiği çift kale gollü geçti, A Takım 4-2 kazandı.

İLK YARIYI U-19 TAKIM 2-1 ÖNDE TAMAMLADI

Cumartesi günü Tokatspor ile çok kritik bir müsabakaya çıkacak olan Kocaeli Birlikspor, önceki gün U-19 takımı ile antrenman maçı yaptı. Alpaslan Türkeş Stadı’nın yanındaki antrenman sahasında oynanan çift kalenin ilk yarısında U-19 takımı oyuncuları çok daha hırslı ve istekliydi. Ali Gürdal’ın yönettiği çift kalenin ilk yarısını U-19 Takımı Cüneyt ve Yasin’in attığı gollerle 2-1 önde tamamladı. A Takım, ikinci yarıda Senih Sergen (2) ve Berat Demir’in golleriyle sahadan 4-2 galip ayrıldı.

TEKNİK ADAMLAR MEMNUN

U-19 Takımının Teknik Sorumlusu İlhan Karabulut, “Şampiyon olmamız ya da sonuncu olmamız bizim için çok önemli değil. Asıl hedefimiz A takıma oyuncu hazırlamak” dedi. Tokatspor maçının önemine değinen Ali Gürdal da çift kalenin faydalı geçtiğini belirterek, “Yerimizi belli edecek bir maç. Bunun bilincindeyiz. Tokatspor’un maç analizlerini de yaptık. Ceza alanında oynayan bir takım. İyi oyuncuları var. Geç toplandılar, belki daha iyi yerlerde olabilirler ama bizim bu maçı almaya ihtiyacımız var” dedi.

A TAKIM: 4 U-19 TAKIMI: 2

A TAKIM: İLK DEVRE: Onur Behiç Özalgan, Emirhan Subaş, Batuhan Boyoğlu, Emrecan Yıldızhan, Yahya Kemal Baki, Raif Uzuner, Muhammet Özkal, Kemal Kazan, Semih Üstün, Melih İnan ve Berat Aydın

2.DEVRE: Muhammed Demir, Mehmet Yıldızaç, Özgür Altunışık, Osman Akyol, Ramazan Demirhan Öztürk, Kerem Demirkol, Enes Çidemli, Senih Sergen Şenses, Berke Tulpar, Tayyip Seymen, Berat Demir.

U-19 TAKIMI: İLK DEVRE: Batuhan Kürkan, Berke Tulpar, Batuhan Gökkaya, Yasin Yeşilkır, Cüneyt Ergün, Yusuf Köksal, Faruk Erdoğan, Osman Akyol, Ayberk Altuntaş, Atakan Narin, Serdar Kara

2.DEVRE: Onurcan Bekçi, Mustafa Baştürk, Mehmet Can Bozkurt (Serhat Korkmaz), Abdullah Meral, Alihan Kılıç, Taha Köksal (Yusuf Uzuner), Samet Öztürk, Sefer Kurcan, Vahit Mete, Kadir Gümüş, Emrullah Emrullah Koç.

