Birlikspor puanı unuttu

1-0 kaybedilen Hatayspor maçı sonrasında teknik sorumlu Ali Gürdal şu değerlendirmeyi yaptı:

“POZİSYON VAR, GOL YOK”

“Oyuna iyi başladık. İyi götürüyorduk. Bir ölü top sonrası yine adam paylaşma sıkıntısından golü yedik. Sonra oyunda dengeyi kurduk. 0-0 iken net gol pozisyonunu atamadık. Dönüşünde de yedik golü. Bu hafta da ölü topu çok çalıştık. Oyuncu saha içinde oynarken ne düşünüyor bilemiyorum. Liderlik adayı takımla 4-5 bin kişinin önünde deplasmanda oynuyorsun, pozisyon buluyorsun ama gol atamıyorsun. Kalecinin kucağına gidiyor, direğin dibinden gidiyor ama girmiyor. Top da bir türlü bizi sevmiyor. Çocuklar çok iyi oynadılar. En az 1 puan hakkımızdı fakat olmadı”

“ALGIDA SIKINTI YAŞIYORUZ”

“Gönül istiyor ki gönlümüzdeki olsun. Pozisyon bulmasak üzülmeyeceğim ama pozisyon bulup atamıyoruz. Oyun anlamında tepkilerimiz iyi ama pozisyon anlamında sonuç alamıyoruz. Bir hatadan gol yedik ve 1-0 mağlup olduk. İkinci yarı gol yemedik. Gol yemediğimiz sürece puan alırız. Tamam rakibin 1-2 tane pozisyonu var ama bizim de var. Çalışmaya devam edeceğiz. Adam paylaşımını daha çok çalışacağız. Oyuncuların algısında sıkıntı yaşıyoruz. Çok verim beklediğimiz, skora etki edecek bir iki oyuncumuz oyunda saklanarak oynadı. Üzgünüz.”

