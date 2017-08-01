Birlikspor sabah Afyon yolcusu

2.Lig temsilcimiz iki hafta süreli kamp için yarın sabah Afyon’a gidiyor. Temsilcimiz burada 6 hazırlık maçı oynanacak.

SABAH GİDİYORLAR

TFF 2.Lig Kırmızı Grup’ta mücadele edecek olan Kocaeli Birlikspor’da ikinci etap kamp programı aralıksız sürüyor. Önceki günü çift antrenmanla geçiren Kırmızı-Beyazlılar sabah koordinasyon, akşam da teknik taktik çalıştı. Birlikspor sezon başı hazırlık kampı için yarın sabah saat 09.00’da Afyon’a hareket edecek. Kamp kadrosunda 26 futbolcu bulunuyor.

6 HAZIRLIK MAÇI

2-15 Ağustos tarihleri arasında kamp yapacak olan Kırmızı-Beyazlılar Çakmak Otel’de konaklayacak. Birlikspor 4, 6, 8, 10,12 ve 14 Ağustos tarihlerinde 6 hazırlık maçına çıkacak. Rakiplerin yanı sıra yer ve saatler kısa bir süreçte belli olacak. 15 Ağustos’ta kampı noktalayacak olan temsilcimiz iki günlük izinden sonra kendi tesislerinde 3.etap hazırlıklarına başlayacak.