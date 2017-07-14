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Birlikspor sabah akşam çalışıyor

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Birlikspor sabah akşam çalışıyor
Kocaeli Birlikspor’da yeni sezonla ilgili çalışmalar sürüyor.

Dün sabah aerobik dayanıklılık idmanı yapıldı. Sol önde oynayan 1998 doğumlu Gökhan Yılmaz’ın da katıldığı antrenmanda kaleci antrenörü Fırat Çakmak da hazır bulundu. Akşam gerçekleştirilen çalışmaya kondisyoner Doğukan Başcan’ın dahil olmasıyla birlikte teknik kadro tamamlanmış oldu. 32 kişilik futbolcu kadrosuyla Burunga Tesisleri’nde kampta bulunan Kırımızı-Beyazlılar her geçen gün tempoyu arttıracak. Ay sonuna kadar kendi tesislerinde sıkı bir çalışmaya tabi tutulacak ekip sonrasında 15 gün süreli kampa girecek.

Kampta 3-4 hazırlık maçı planlanıyor. Maçlar için şimdiden bağlantıya geçildi.  Teknik patron Cem Sinen Vergül, “Oyuncularımızın kapasitelerini izliyoruz. Çoğu bir ardada oynamış genç arkadaşlarımız. Bir kısmı da A takımda bulundu. Beraber neler yapabileceğini göreceğiz. İleriyi dönük olarak da ilimizin yetenekli oyuncularını tarayacağız. Planımız nasıl futbolcu kazanırız ve mevcut futbolcuları nasıl belli bir noktkaya taşırız üzerine. Başarılı bir hazırlık dönemi geçirip lige iyi başlangıç yapmak istiyoruz” dedi.

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