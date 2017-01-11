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Birlikspor sabah salon, öğleden sonra halı sahada çalıştı

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Birlikspor sabah salon, öğleden sonra halı sahada çalıştı
2.Lig temsilcimiz Kocaeli Birlikspor, Zonguldak Kömür maçı hazırlıklarına devam ediyor.

Sahalar karla kaplı olduğu için dünkü sabah idmanı salon, öğleden sonraki çalışma ise halı sahada yapıldı. Halı sahadaki çift kale maç oldukça çekişmeli ve gollü geçti.

ÇİFT KALE 9-8 BİTTİ
Burak Keskin, Ali Kemal Yükseker, Mehmet Gürkan Öztürk, Batuhan Boyoğlu, Mutlu İlengöz ve Berat Demir’den oluşan yeşil yedekli takım, Kaan Dorak, Turgay Gölbaşı, Umut Kaya, Gökhan Meral, Melih İnan ve Fatih Öztürk’ün yer aldığı beyaz yelekli takıma 9-8 üstünlük sağladı. Bu arada bilet fiyatları da belirlendi. Kapalı A ve B tribün biletleri 5, Vip A ve B tribün biletleri 10 TL, protokol tribün biletleri ise 20 TL’den satılacak. İlk maçta yaşanan gerginlikten dolayı İl Güvenlik Kurulu misafir takım taraftarına yasak getirdi.

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