Birlikspor tek idman yaptı 

Gölcükspor karşısında başarılı bir oyun anlayışıyla kendilerini gösteren ve umutları yeşerten Kocaeli Birlikspor’un gençleri Şanlıurfa Karaköprü Belediyespor karşısına çıkmadan önce moral depoladı.

Cuma gününü tek antrenmanla geride bırakan futbolcular dar alanda maç ve ayak tenisi oynayarak keyifli bir antrenman yaptı. Isınma ve topla çalışma ile antrenmana başlayan futbolcular sonrasında iki gruba ayrıldı.

Bir grup dar alanda maç yaparken diğer grup iki ayrı sahada ayak tenisi maçı yaptı. Çekişmeli anların ve yüksek mücadelenin ön plana çıktığı antrenman eğlenceli geçti. Bugünü izinli geçirecek olan Birlikspor yarın tek idman yaptıktan sonra Salı günü Kartepe Grenn Park Otel sahasında Turgutluspor ile üçüncü hazırlık maçını oynayacak. Zirvede etkili siz olursa maç Alparslan Türkeş Stadı’na alınacak.