Birlikspor topla buluştu

Günde çift antrenman yaparak yeni sezonun çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Kocaeli Birliksporlu futbolcular dün topla buluştu. Tempolu antrenmanlarda oyuncuların performansı memnuniyet yarattı.

ÇİFT İDMAN YAPTILAR

2017-2018 sezonunun hazırlıklarına hızlı başlayan 2. Ligdeki temsilcimiz Kocaeli Birlikspor’da dün de çift antrenman yaptı. Alparslan Türkeş Stadı’nda Cem Sinan Vergül nezaretinde sabah yapılan antrenmanda kademeli koşularla dayanıklılık çalışıldı. Antrenman boyunca teknik heyet sık sık bir araya gelip oyuncularla ilgili görüş alışverişinde bulundu. Sabah statta çalışan Kırmızı-Beyazlı temsilcimiz akşam antrenmanını ise büyük yan sahada gerçekleştirdi. Isınma koşusunun ardından topla çalışma yapan genç futbolcular antrenmanın devamında koordinasyon ve topla sürat çalışmaları yaptı. Kaleciler ise antrenör Fırat Çakmak gözetiminde yorucu bir idmanda kendilerini gösterdi.