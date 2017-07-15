  • BIST 105.176
  • Altın 139,841
  • Dolar 3,5315
  • Euro 4,0468
  • Kocaeli 27 °C

Birlikspor topla buluştu

»
Birlikspor topla buluştu
Günde çift antrenman yaparak yeni sezonun çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Kocaeli Birliksporlu futbolcular dün topla buluştu. Tempolu antrenmanlarda oyuncuların performansı memnuniyet yarattı.

 ÇİFT İDMAN YAPTILAR

2017-2018 sezonunun hazırlıklarına hızlı başlayan 2. Ligdeki temsilcimiz Kocaeli Birlikspor’da dün de çift antrenman yaptı. Alparslan Türkeş Stadı’nda Cem Sinan Vergül nezaretinde sabah yapılan antrenmanda kademeli koşularla dayanıklılık çalışıldı. Antrenman boyunca teknik heyet sık sık bir araya gelip oyuncularla ilgili görüş alışverişinde bulundu.  Sabah statta çalışan Kırmızı-Beyazlı temsilcimiz akşam antrenmanını ise büyük yan sahada gerçekleştirdi. Isınma koşusunun ardından topla çalışma yapan genç futbolcular antrenmanın devamında koordinasyon ve topla sürat çalışmaları yaptı. Kaleciler ise antrenör Fırat Çakmak gözetiminde yorucu bir idmanda kendilerini gösterdi.

Bu haber toplam 59 defa okunmuştur
Etiketler:
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Miniklerin dostluk maçı15 Temmuz 2017 Cumartesi 13:40
  • İlimiz hakem camiasında büyük şok15 Temmuz 2017 Cumartesi 12:37
  • Birlikspor’da Reklam ve Pazarlama Müdürlüğü oluşturuldu15 Temmuz 2017 Cumartesi 11:51
  • Kırkpınar’da final günü15 Temmuz 2017 Cumartesi 11:49
  • Karamürselli şöhretler Şehitler için sahadaydı15 Temmuz 2017 Cumartesi 11:48
  • Yeni KHK yayımlandı! Binlerce ihraç var14 Temmuz 2017 Cuma 20:57
  • Kocaeli Bayan FK kötü başladı14 Temmuz 2017 Cuma 15:31
  • ASKF’den Ellibeş, Çakır ve Akyüz’e teşekkür14 Temmuz 2017 Cuma 15:28
  • Durukan Gençlik’ten Aydın’a ziyaret14 Temmuz 2017 Cuma 15:26
  • Hafta içi sadece iki maç14 Temmuz 2017 Cuma 15:23
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 3. ETAP
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti