Birlikspor toplandı

2.Lig’deki tek temsilcimiz Kocaeli Birlikspor yeni sezon çalışmaları için bugün toplandı.

Öğlen saatlerinde Burunga Tesisleri’nde bir araya gelen Kırmızı-Siyahlı takım tanışma ve yemeğin ardından ilk idmanını akşam saatlerinde yaptı. Geçen sezonki kadrodan sadece genç isimler kaldı. Altyapıdan çok sayıda isim A takıma alınarak kadro oluşumu sağlandı. Teknik direktörlüğünü Cem Sinen Vergül’ün yapacağı ekipte yardımcı antrenörlüğü ise Ömer Faruk Uzuner üstlendi. Transfer yasağından dolayı futbolcu alamayan Kocaeli Birlikspor yeni sezon tamamen genç ve tecrübesiz futbolculardan kurulu ekipte ligde mücadele etmek zorunda kalacak. Başkan Erhan Yılmaz, zorlu grupta ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.