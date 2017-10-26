Birlikspor umutlu

Teknik patron Vergül, bu haftaki maçta kötü gidişe dur diyeceklerine inandığını söyledi.

CEM SİNAN VERGÜL İNANÇLI

Kastamonuspor 1966 ile Pazar günü deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren Kocaeli Birlikspor önceki gün teknik ve taktik antrenman yaptı. Isınma ve strechingin ardından toplu teknik çalışma yapan futbolcular sonrasında dar alanda kurallı oyun çalıştı. Antrenmanın son bölümünde ise tam sahada maç yapıldı. Kırmızı-Beyazlı futbolcuların istekli oluşları dikkat çekti. Teknik patron Cem Sinan Vergül, kötü gidişe Kastamonu deplasmanında dur demek istediklerini belirterek, “İyi mücadele ediyoruz ancak karşılığını alamıyoruz. Şanssızlığın bu hafta biteceğine inanıyoruz. Kastamonu’dan puanla dönmek için varımızı yoğumuzu ortaya koyacağız” dedi.