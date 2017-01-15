Birlikspor, zirveye ortak:2-1

2.Lig Beyaz Grup’ta ilk yarıyı zirvenin bir puan gerisinde tamamlayan Kocaeli Birlikspor, bugün evinde Zonguldak Kömürspor’u konuk etti.

Kırmızı-Beyazlı ekip, lider Erzurum Büyükşehir Belediyespor’un puan kaybettiği haftada rakibi 2-1 yendi, liderliğe ortak oldu.

İLK YARI 1-0 ÖNDE

Bu sezon 2.Lig’de şampiyonluk yarışı yapan Kocaeli Birlikspor, ligin ilk yarısında deplasmanda mağlup olduğu Zonguldak Kömürspor karşısında maça çok hızlı başladı, henüz 6’ınıc dakika Mehmet Gürkan’ın attığı golle 1-0 öne geçti. Maçın ilk yarısında net fırsatlar bulan temsilcimiz bunları değerlendiremedi, devreyi 1-0 önde bitirdi.

SON DAKİKALAR NEFES KESTİ

Maçın ilk yarısını 1-0 önde bitiren Kırmızı-Beyazlı ekip, maçın bayına olduğu gibi, ikinci yarıya da çok hızlı başladı, Alp’in attığı golle de skoru 2-0’a getirdi. Konuk ekip, 77’de farkı 1’e indirip umutlandı, karşılaşmanın son dakikaların çok büyük heyecan yaşandı. Maçı 2-1 kazanan Kocaeli Birlikspor, İstanbulspor ile liderliği paylaştı, şampiyonluk yarışında iddiasını devam ettirdi.