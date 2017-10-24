Birlikspor’a moral yemeği

Kötü günlerin sona ereceğini söyleyen Zerenoğlu, “Sizlere inanıyorum. Kastamonu maçında başarılar diliyorum” dedi

KENDİ KEMANINDA AĞIRLADI

TFF 2.Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden ve pazar günü deplasmanda Kastamonu 1966’ya konuk olacak Kocaeli Birlikspor Kulübü’nün alt yapıdan sorumlu yönetim kurulu üyesi Çetin Zerenoğlu takıma moral yemeği verdi. Körfez ilçenin tanınmış esnafından olan Dergah Ocakbaşı’nın sahibi Zerenoğlu’nun ev sahipliğindeki yemeğe; Kırmızı-Beyazlı takımın oyuncuları, teknik kadrosu, idari personeli ve kulüp yöneticisi Bayram Oral katıldı.

“BEN BU TAKIMA İNANIYORUM”

Takıma olan inancını dile getiren ve oyunculara güvendiğinin altını çizen Çetin Zerenoğlu, “Ligde her türlü sonucu alabiliriz. Kaybettiğimiz maçlar da moralimizi bozmayacak. Lig uzun soluklu bir maraton. Her geçen gün gelişen bir takımımız var ve çocuklar ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar. Tüm samimiyetimle söylüyorum ki; ben bu takıma sonuna kadar inanıyorum, güveniyorum. Ne şartta yanınızdayım. Kastamonu maçında da başarılar diliyorum” dedi.