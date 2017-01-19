Birlikspor’da durmak yok 

Pazar günü Anadolu Üsküdar’a konuk olacak 2.Lig temsilcimiz hazırlıklarını sıkı bir şekilde sürdürüyor.

Önceki gün Alparslan Türkeş Stadı’ndaki idman ısınma hareketleriyle başlayıp koordinasyon çalışmasıyla sürdü. 5’e 2 top kapmacanın ardından antrenman 7’ye 7 çift kale maçla sona erdi.

BARAN’DAN DESTEK ÇAĞRISI

Adale rahatsızlığı bulunan Aydın Çetin düz koşu yaparken, Kürşat ile Uğur takımla birlikte çalıştı. Bu arada kaleci antrenörü Yusuf Köknar, Muhammed Demir’den sonra alt yapıdan diğer kaleci Batuhan Kürkan’ı da A takım antrenmanına davet etti. Köknar genç kalecilerin gelecek vaat ettiğini ancak çok çalışmaları gerektiğini söyledi. Bu arada Körfez Belediyespor Kulübü’nün mobil uygulamasına ilgi her geçen gün artıyor. Körfez Belediye Başkanı ve Kocaeli Birlikspor Kulübü Onursal Başkanı İsmail Baran da uygulamayı cep telefonuna indirdi. Baran yönetimi başarılı çalışmaları için kutlarken, ilçe halkını desteğe davet etti.

