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Birlikspor’da düşüş sürüyor:0-3

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Birlikspor’da düşüş sürüyor:0-3

2.Lig’de son haftalarda yaşadığı puan kayıplarının ardından Play-Off yarışında eskisi kadar rahat olmayan Kocaeli Birlikspor, bugün de sahasında konuk ettiği Kahramanmaraşspor karşısında ilk ve ikinci yarıda yediği gollere cevap veremedi, karşılaşmadan 3-0 mağlup ayrıldı.

SON 4 MAÇTA 10 PUAN KAYBETTİ
Ligde en son 5 hafta önce deplasmanda Erzurum Büyükşehir’i yenen Kocaeli Birlikspor, galibiyete hasret kaldı. Ligde oynadığı son 4 maçta 2 beraberlik, 2 yenilgi alan Kırmızı-Beyazlı ekip, Kahramanmaraşspor karşısında da beklenen galibiyete ulaşamadı. Temsilcimiz, ilk yarının ve ikinci yarının sonlarına doğru kalesinde gördüğü gollerle karşılaşmayı 3-0 kaybetti.

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