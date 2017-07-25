Birlikspor’da gençler göz dolduruyor 

TFF 2.Lig Kırmızı Grup’ta mücadele edecek olan Kocaeli Birlikspor’da yeni sezon hazırlıkları aralıksız sürüyor.

12 Temmuz’da startı veren ve günde çift antrenman yaparak genç kadrosuyla ciddi hazırlık yapan Kırmızı-Beyazlılar çalışmaların neticesini de hazırlık maçlarında görüyor. İlk olarak Gölcükspor maçında görücüye çıkan gençler umut vermiş, Şanlıurfa Karaköprü Belediye Spor karşısında ise yüksek tempolu, baskılı, pas alışverişi yüksek oyun karakterini sahaya yansıtarak geçerli not almıştı.

ÇİFT KALE MAÇ YAPTILAR

Kondisyon ağırlıklı çalışmalar yapmasına ve taktik antrenmanlara henüz yoğunluk vermemesine rağmen sahaya etkili oyun koyan ve rakiplerine zor maçlar yaşatacağının sinyallerini veren Birlikspor’lu oyuncular tribünlerden de sık sık alkış almıştı. Turgutluspor ile oynayacağı hazırlık maçından önceki son antrenmanda da yarı sahada çift kale maç yapan gençler mücadele, hırs ve temposuyla göz doldurdu.