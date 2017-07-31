Birlikspor’da kamp kadrosu açıklandı

22 Temmuz’da çalışmalara başlayan Kırmızı-Siyahlılarda 36 futbolcu antrenmanlara çıkıyordu. Teknik heyet yetersiz gördüğü 10 ismi dışarda bırakarak, kamp kadrosunu 26 futbolcu olarak belirledi. Kırmızı-Beyazlılar yarın kendi tesislerinde son antrenmanını yaparak çarşamba günü sabah Afyon’a gidecek. 15 Ağustos tarihine kadar Budan Otel’de kamp yapacak olan temsilcimiz iki günde bir hazırlık maçı oynamayı planlıyor.
Kamp kadrosundaki futbolcular:
Atakan Narin
Batuhan Kürkan
Batuhan Boyoğlu
Berat Aydın
Berat Demir
Berke Tulpar
Emirhan Subaş
Emrecan Yıldızhan
Faruk Erdoğan
Gökhan Yılmaz
Kerem Demirkol
Kemal Kazan
Mehmet Yıldızaç
Melih İnan
Muhammet Demir
Muhammet Özkal
Onur Behiç Özalgan
Özgür Altınışık
Raif Uzuner
Semih Üstün
Sergen Şenses
Tayyip Seymen
Talha Özler
Yahya Kemal Baki
Yasin Yeşilkır
Yusuf Can Buran
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