Birlikspor’da kamp kadrosu açıklandı

2.Lig temsilcimiz Kocaeli Birlikspor’da teknik ekip Afyon kamp kadrosunu açıkladı.

22 Temmuz’da çalışmalara başlayan Kırmızı-Siyahlılarda 36 futbolcu antrenmanlara çıkıyordu. Teknik heyet yetersiz gördüğü 10 ismi dışarda bırakarak, kamp kadrosunu 26 futbolcu olarak belirledi. Kırmızı-Beyazlılar yarın kendi tesislerinde son antrenmanını yaparak çarşamba günü sabah Afyon’a gidecek. 15 Ağustos tarihine kadar Budan Otel’de kamp yapacak olan temsilcimiz iki günde bir hazırlık maçı oynamayı planlıyor.

Kamp kadrosundaki futbolcular:

Atakan Narin

Batuhan Kürkan

Batuhan Boyoğlu

Berat Aydın

Berat Demir

Berke Tulpar

Emirhan Subaş

Emrecan Yıldızhan

Faruk Erdoğan

Gökhan Yılmaz

Kerem Demirkol

Kemal Kazan

Mehmet Yıldızaç

Melih İnan

Muhammet Demir

Muhammet Özkal

Onur Behiç Özalgan

Özgür Altınışık

Raif Uzuner

Semih Üstün

Sergen Şenses

Tayyip Seymen

Talha Özler

Yahya Kemal Baki

Yasin Yeşilkır

Yusuf Can Buran

