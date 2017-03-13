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Birlikspor’da Pendik mesaisi

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Birlikspor’da Pendik mesaisi
Son iki haftayı zorlu deplasman maçlarıyla geçiren, Erzurum’da kazanıp, Sivas’ta berabere kalan Kocaeli Birlikspor evine dönüyor.

Kırmızı-Beyazlılar çarşamba günü Pendik ile oynayacakları maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Önceki gün Alparslan Türkeş Stadı’nda yapılan çalışmada morallerin yüksek olduğu gözlendi.

 Temsilcimizde sarı kart cezalıları Aydın Çetin ile Burak Keskin yarınki maçta forma giyemeyecek. Teknik patron Fatih Akyel, “İki zorlu deplasmandan istediğimizi alarak döndük, şimdi sırada sahamızda, taraftarımız önünde oynayacağımız Pendik maçı var. Play-Off hattındaki yerimizi sağlamlaştırmak için kazanmak zorundayız” dedi.

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