Birlikspor’da Reklam ve Pazarlama Müdürlüğü oluşturuldu

Kocaeli Birlikspor’da kurumsallaşma adına bir adım daha atıldı.

Kulüp başkanı Erhan Yılmaz şirket bünyesinde Reklam ve Pazarlama Müdürlüğü oluşturdu. Kulübün reklamları ve sponsorluk projeleriyle ilgili çalışmaların yürütüleceği bu birimin başına müdür olarak Ferit Çardaközü getirildi.

Kulüp başkanı Erhan Yılmaz kulübün reklam ve tanıtım çalışmalarının profesyonel bir şekilde yürütüleceğini ifade ederek Çardaközü’nün kulübe önemli katkılar sağlayacağını kaydetti. 1981 İzmit doğumlu olan, evli ve 1 çocuk babası Çardaközü tekstil sektöründe 15 yıl mağaza müdürlüğü ve satış ve pazarlama müdürlüğü yaptı. Bundan sonra Kocaeli Birlikspor’un başarısı için görev yapacak Çardaközü’ne 507 697 4169 numaradan ve [email protected] adresinden ulaşmak mümkün olacak.