Birlikspor’da Sancaktepe hazırlıkları

Pazar günü sahasında Sancaktepe Belediye ile oynayacak Kırmızı-Beyazlılarla hazırlıklara önceki gün başlandı. İnegöl maçında uzun süre oynayanlar yenileme çalışması yaparken, diğerleri ısınma ve strechingin ardından dar alanda kontrol pas çalışması yaptı. Futbolcuların hırslı oldukları gözlendi.

ALİ GÜRDAL’A BİR MAÇ CEZA

Bu arada Kırmızı-Beyazlı ekibin yardımcı antrenörü Ali Gürdal’a PFDK tarafından bir maç hak mahrumiyeti ile 3 bin TL para cezası verildi. Sarıyer maçında hakeme yönelik sportmenliği aykırı hareketi nedeniyle bu cezayı alan Gürdal, tedbirli olarak disipline sevk edildiği için İnegölspor maçında yedek kulübesi ve soyunma odasına girmeyerek cezasını çekti. Gürdal bir maç sonra bu haftaki maçta yeniden yedek kulübesindeki yerini alabilecek.