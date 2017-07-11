Birlikspor’da start günü

2.Lig'deki tek temsilcimiz Kocaeli Birlikspor, yeni sezonun ilk çalışmasını yarın yapacak.

Kulübün geleceğindeki belirsizlik ve yaşanan ekonomik sıkıntılardan dolayı geçen sezonki kadroda yer alan gençler dışındaki tüm futbolcular takımdan ayrıldı. Transfer yasağı devam eden Kırmızı-Beyazlılar altyapıdan gelecek futbolcularla oluşacak kadroyla ligde mücadele etmek zorunda.

Yönetimin takımın teknik sorumluluğu için Cem Sinen Vergül ile anlaştığı belirtiliyor. Takım yarın saat 12.00’de Burunga Tesisleri’nde toplanacak. Başkan Erhan Yılmaz takımla bir toplantı yapacak. Sezonun ilk çalışması akşam saatlerinde gerçekleşecek. Oldukça zorlu bir gruba düşen Kırmızı-Beyazlı ekibin yeni sezonda işi oldukça zor olacak.