Birlikspor’da üç eksik var
Geçen hafta sahasında Sancaktepe Belediyespor’a farklı skorla mağlup olan Kocaeli Birlikspor, pazar günü deplasmanda Diyarbakır Amedspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını devam ettiriyor.
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Kırmızı-Beyazlı ekipte, bu maç öncesinde eksikler teknik heyeti düşündürüyor. Cezalı Emrecan Yıldızhan, Semih Üstün ve Kemal Kazan bu hafta takımdaki yerlerini alamayacaklar.
AMEDSPOR’A HAZIRLANIYOR
Genç oyuncularla 2.Lig’de tutunma mücadelesi yapan Kocaeli Birlikspor, alt sıralardan kurtulmanın hesaplarını yapıyor. Son maçında sahasında Sancaktepe’ye farklı skorla mağlup olan, çok büyük moral bozukluğu yaşayan Kocaeli Birlikspor, pazar günü deplasmanda Amedspor karşısında puan alıp, bu puanları telafi etmenin peşinde. Kırmızı-Beyazlı ekibin önceki gün yaptığı çalışmada oldukça eğlenceli geçti, futbolcuların da moralleri yükseliyor.
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Etiketler : Kocaeli Birlikspor, Sancaktepe Belediyespor, Diyarbakır Amedspor
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