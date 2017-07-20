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Birlikspor’da yoğun program

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Birlikspor’da yoğun program
TFF 2.Lig Kırmızı Grup’ta mücadele edecek olan Kocaeli Birlikspor, yeni sezon hazırlıklarını genç oyuncularla devam ettiriyor.

Kırmızı-Siyahlı ekip, dün akşam Gölcükspor ile hazırlık maçı yapacaktı. Bu akşam tek çalışma yapacak olan temsilcimiz, yarın ise Şanlıurfa Karaköprüspor ile ikinci hazırlık maçını oynayacak.

DURMAK YOK
Bu sezon ekonomik yönden küçülmeye giden, geçen yılki kadrosundaki tecrübeli futbolcuların hepsiyle yollarını ayıran Kocaeli Birlikspor, yola genç oyuncularla devam etme kararı almıştı. Cem Sinan Vergül yönetiminde yeni sezona hazırlanan Kırmızı-Siyahlı ekipte çalışma programı da çok yoğun.

CUMARTESİ GÜNÜ MAÇ VAR
Kocaeli Birlikspor, 27 Temmuz’daki kampa kadar izin yapmadan çalışmalarını sürdürecek. Cumartesi günü Kocaelispor’un grubunda yer alan Şanlıurfa Karaköprü ile karşılaşacak. Alpaslan Türkeş Stadı’ndaki karşılaşma 17.00’de başlayacak. Genç futbolcular, bu yoğun tempoya rağmen çalışmalarda çok hırslı ve istekli oldukları görülüyor. Teknik ekipte bundan dolayı oldukça mutlu.

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