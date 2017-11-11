Birlikspor’un eli yine boş: 1-0
2.Lig temsilcimiz, bugün grubun şampiyonluk adaylarından Hatayspor deplasmanındaydı.
A+A-
Ali Gürdal yönetiminde sahaya çıkan temsilcimiz ilk dakikalarda baskı yedi. Ev sahibi takım 24.dakikada öne geçti. Devre 1-0 bitti. Kocaeli Birlikspor ikinci yarıda beraberlik için büyük çaba gösterdiyse de, ataklardan sonuç alamadı. Mücadele 1-0 bitti. Kırmızı-Beyazlı ekibimizin üst üste puan alamadığı maç sayısı 7’ye çıktı. Temsilcimiz bu hafta cumartesi günü Tokatspor ile oynayacak.
Bu haber toplam 57 defa okunmuştur
Etiketler : Kocaeli Birlikspor
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.