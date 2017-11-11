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Birlikspor’un eli yine boş: 1-0

Birlikspor’un eli yine boş: 1-0

2.Lig temsilcimiz, bugün grubun şampiyonluk adaylarından Hatayspor deplasmanındaydı.

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Ali Gürdal yönetiminde sahaya çıkan temsilcimiz ilk dakikalarda baskı yedi. Ev sahibi takım 24.dakikada öne geçti. Devre 1-0 bitti. Kocaeli Birlikspor ikinci yarıda beraberlik için büyük çaba gösterdiyse de, ataklardan sonuç alamadı. Mücadele 1-0 bitti. Kırmızı-Beyazlı ekibimizin üst üste puan alamadığı maç sayısı 7’ye çıktı. Temsilcimiz bu hafta cumartesi günü Tokatspor ile oynayacak.

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