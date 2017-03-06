Birlikspor’un hisseleri Beşiktaş’a satılıyor mu?

Aslında sezon başından bu yana Beşiktaş’ın, Birlikspor’u pilot takım yapma düşüncesi yazılıyor, çiziliyor. Son günlerde bu haberler iyice arttı, iş artık Beşiktaş’ın Birlikspor’un hisselerinin yüzde 80’ini aldığı noktasına kadar geldi. Peki, yazılanlar doğru mu; merak edip önceki gün konunun birinci derecedeki muhatabı Başkan Erhan Yılmaz’ı aradım. Tahmin ettiğim gibi öyle adı koyulmuş, somut bir şey yok. Yılmaz da gazetelerde, sosyal medyada gördüğü haberlere şaşırdığını söyledi. Sevgili Erhan Yılmaz konuyla ilgili gelişmeleri ve düşüncelerini telefonla bana aktardı. Kamuoyunun doğru bilgi alması adına bunları paylaşmak istiyorum.

İŞTE YILMAZ’IN SÖYLEDİKLERİ:

“Sezon başından beri pilot takım, kardeş takım talepleri var. Çeşitli vesilelerle haber gönderdiler ancak şu ana kadar iki kulüp yönetimi bu konuda oturup konuşmuşluğumuz olmadı. Lig devam ederken böyle bir düşünce içerisinde değiliz. Hele sezon bitsin, kendi durumumuza, karşıdan gelen şartlara bakar, oturup konuşuruz. Sonuçta bu bir şirket kulübü. Sahibi benim. Ancak bir karar alırken, kimseyi ilgilendirmez, tek başına karar veririm anlayışıyla hareket etmem. Kulüp şahıs malı olarak gözükse de, Kocaeli ilini, Körfez İlçeyi temsil eden bir kurum. Kentin, ilçenin büyüklerine danışmadan, onlara sormadan bir şey yapmam. Bizim bu sezon için bir hedefimiz var. Bir kulüp kendi kaynaklarıyla nasıl yönetilir, dış destek almadan başarı nasıl gelir bunu kamuoyuna, kent spor camiasına göstermek istiyoruz. Yaşadığımız zorluklar da ortada. Devre arası 1 milyon TL borç yüzünden transfer yapamadık. Tüm olumsuzluklara rağmen şu ana kadar iyi götürdüğümüz inancındayız. Sezon sonunda neredeyiz bir bakacağız, kentin, kulübün menfaati doğrultusunda gelecek planı yapacağız”

BU AKŞAM CANLI YAYINDA OLACAK

Birlikspor’un hisselerini Beşiktaş’a sattığı haberlerine Kocaelispor camiasından ciddi tepkiler olduğunu, hakarete varan paylaşımlar yapıldığını da görüyoruz. Konuya daha etraflıca konuşmak, kamuoyunu bilgilendirmek gerekir düşüncesiyle sevgili Yılmaz’ı bu akşam Kocaeli TV’deki programa davet ettim. Aslında devre arasında yayına davet etmiştim Başkan Yılmaz’ı ama rahatsızlığı nedeniyle gelememişti. Biraz geç olsa da, bu akşam buluşacağız. Hem Beşiktaş olayı, hem kulüple ilgili diğer konular; konuşacak, sorulacak çok şey var. Sağlam reyting olacak bir yayın olacak gibime geliyor. Sadece gerçekleri, son gelişmeleri merak edenleri bu akşam Kocaeli TV karşısına bekliyorum. Kocaelispor’un dünkü Bayburt maçını da detaylı olarak konuşacağımız bu akşamki yayının saat 21.00’de başlayacağını hatırlatıyorum.

Yeni stadyumla ilgili, çok önemli bilgi

Yeni stadyuma yeni sezonda geçeceğimiz bilgisini geçen hafta sizlerle paylaşmıştım. Bugün çok önemli başka bir bilgiden söz edeceğim. Geçen pazartesi akşamı Kocaeli TV’de canlı yayın konuğum olan Kocaelispor Başkanı Bahri Yavuz, çıkışta söyledi bu bilgiyi. Resmi kaynaklardan aldığını söyledi. Doğruluğu yüzde yüz yani.

İLK BENDEN DUYUN

Peki, nedir bu önemli bilgi? Fazla merakla bırakmadan açıklamayım. İhalenin açıldığı ilk günden bu yana, tüm açıklamalarda stadyumun seyirci kapasitesinin 33 bin kişi olduğu belirtiliyordu. Spor Bakanlığı, Gençlik Hizmetleri, inşaatı yapan firma, kapasite ne olacak sorusuna hep “33 bin kişi” yanıtını veriyordu. Oysa gerçek rakam 33 bin değilmiş. Başkan Yavuz, koltukların döşenme sürecinde öğrenmiş doğru rakamı. Başkan Yavuz mutlaka yakın çevresiyle paylaşmıştır bu bilgiyi ancak spor kamuoyu ilk kez benden öğrenecek yeni stadyumun gerçek seyirci kapasitesi.

BİLDİĞİNİZİ UNUTUN

Evet, bugüne kadar bildiğinizi, duyduğunuzu unutun. Alikahya’da yapımı bitmek üzere olan muhtemelen adı Kocaelispor 1966 Stadı olacak yeni stadyumun koltuk kapasitesi 35 bin 600 kişi. Yani 2600 kişi daha fazla. Peki, sayısın 35 bin 600 olmasının bir nedeni var mı? Mutlaka var. Avrupa Futbol Şampiyonası maçları için UEFA 30 bin oturma kapasitesi kriteri arıyor. Kapasite planlaması yapılırken 30 bin hedefse stadyum planı 35 bin gibi planlanıyor. Çünkü planlamadan dolayı sahayı görmeyen kör noktalı koltuklar olabilir ve UEFA buraları dikkate almıyor. Yani bizim stadyum Avrupa Futbol Şampiyonası kriterine uygun olarak yapıldı. 2024’ü istiyoruz ya, eğer alabilirsek ev sahibi şehirlerden biri olabiliriz.

Nostalji Gecesi’ndeki nazar boncukları

Geçen cumartesi günü Futbol Antrenörleri Derneği’nin Ustalarla Nostalji Gecesi organizasyonundan, “Çok özel bir geceydi” başlığıyla detaylı bir şekilde söz etmiş, emeği olanları kutlamıştım. Bu tür nostalji gecelerini sadece antrenörler değil, tüm kurumlar yapmalı. Zira gözden uzak olan gönülden de olur misali, aktifler dışındaki isimler genelde unutulur. Bu tür organizasyonlarla kuruma hizmet etmiş duayen isimleri hatırlamak, vefa göstermek gerekir. Taban birlikleri her yıl dönüşümlü olarak bu tür geceleri düzenlerse, çok iyi olur. En kısa süreçte Kocaelispor’un eski futbolcularını da bu tür bir gecede bir arada görmeyi arzu ettiğimi belirtmek isterim.

MÜJDAT AFŞİN FOTOĞRAFI YOKTU

Neyse, dönelim The Ness Otel’deki geceye. Yazımda güzelliklerden bahsettim ve organizasyon için alkışımı gönderdim. Kuşkusuz ki eksikler vardı ama o yazımda bunlardan bahsetmek istemedim. Farklı bir gün, farklı bir yazımda söz ederim diye düşündüm. Sevgili Can Vatansever sosyal medyada, merhum Müjdat Afşin’in tek bir fotoğrafının bile yer almamasına üzüldüğünü belirtmiş. Evet, ebediyete göçenler bölümünde Müjdat Afşin ismi yazıldı ama fotoğraf yoktu. Başka biri merhum Müslüm Oğuztürk adının geçmediğini yazmış. Aynı şekilde insanlar yaşarken de alınmalı bölümünde İbrahim Erestin’in de ismi var, fotoğrafı yoktu. Bunun dışında ben o gecede davetliler arasında Kocaelispor Başkanını ve teknik direktörünü aradım ama bulamadım. Sorduğumda davet edilmediklerini öğrendim. Sevgili Ümit Metin Yıldız bu duruma haklı olarak üzülmüş. Hatta dernekten göreve başladığında kendisine hayırlı olsun bile denmemiş.

ONCA GÜZELLİK ARASINDA HOŞ GÖRÜLMELİ

Fotoğrafların unutulması, bazı isimlerin davet edilmemesi eksiklik, hata. Ancak kısıtlı bir durumun olması söz konusu bile değil. Bu tür önemli organizasyonlarda unutulan, anlatan şeyler ne yazık ki oluyor. Onca güzellik arasında bunlar nazar boncuğu. Hoş görmek gerekir düşüncesindeyim. Bir sonraki gecede aynı eksiklerin, hataların yapılmayacağına da inanıyorum. Bu vesileyle Antrenör Derneği’ni böylesi bir vefa örneği gösterdiği, başarılı bir organizasyona imza attığı için bir kez daha kutluyorum.