Birlikspor’un işi yine çok zor
2.Lig Kırmızı Grup’ta kümede kalma mücadelesi veren Kocaeli Birlikspor, 9’ncu hafta mücadelesinde yarın Afjet Afyonspor’u konuk edecek.
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Temsilcimizde cezası süren Emrecan Yıldızhan dışında eksik bulunmuyor. Takımda Muhammet Özkal ve Yahya Kemal Baki sarı kart sınırında bulunuyor. Ligin yenilerinden olan Afyonspor grupta zirve mücadelesi veriyor.
Alparslan Türkeş Stadı’nda oynanacak ve saat 15.00’de başlayacak maçı İstanbul bölgesinden Serdar Akkoçoğlu yönetecek. Teknik patron Cem Sinan Vergül geçen hafta Diyarbakır’da şanssız bir yenilgi aldıklarını ancak iyi mücadele ortaya koyduklarını belirterek, “Afyon oldukça dişli bir rakip. Biz elimizden geleni yaparak bu maçtan puan ya da puanlarla ayrılmak istiyoruz” dedi.
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Etiketler : Kocaeli Birlikspor, Afyonspor
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