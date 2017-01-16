Birlikspor’un niyeti ciddi

Zonguldak Kömür galibiyetiyle ikinci yarıya iyi başlangıç yapan, liderliğe ortak olan 2.Lig temsilcimiz, şampiyonluk konusunda ne kadar inançlı ve kararlı olduğunu gösterdi.

FATİH AKYEL: “GALİBİYETİ HAK ETTİK”

İkinci yarıya Zonguldak Kömür’ü 2-1 yenerek başlayıp Erzurum Büyükşehir’in takılmasıyla liderliğe ortak olan Kocaeli Birlikspor’da büyük mutluluk yaşanıyor. Teknik patron Fatih Akyel maçla ilgili değerlendirmesinde, “Özellikle ilk yarıda iyi oynadık. Ağır zeminde oynamak iki takım için de zordu. Kaçırdığımız net pozisyonlar var. Galibiyeti hak ettik. Yolumuza devam ediyoruz” dedi. 2-0’dan sonra mutlak penaltılarının verilmediğini söyleyen Akyel, “Umut’a yapılan hareket net bir penaltıydı. Yardımcı penaltı dedi, orta hakem uymadı. 3-0 olsa maç kapacaktı. Devamında bir gol yiyince ister istemez son dakikalarda strese girdik. Önemli olan kazanmaktı, bunu başardık. Futbolcularımı kutluyorum” dedi.

ANADOLU ÜSKÜDAR İLE OYNAYACAK

Devre arası kampındaki performansıyla yeni transfer olarak gözüken Alp Ergin’e uzun bir aradan sonra ilk tertipte şans verdiğini söyleyen Fatih Akyel, “Çok güzel oynadı, oyununu golle taçlandırdı. Beni yanıltmadı. Tüm futbolcularım verdim görevi yerine getirdi” dedi. Akyel son olarak, “İkinci yarı maçlar daha zor geçecek. Güçlenen, takviye yapan takımlar oldu. Üstüne kış şartları da var. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Sezon sonu inşallah gruptan şampiyon olarak çıkmak istiyoruz” dedi. Kırmızı-Siyahlı takım bu hafta Gölcüklü Süha Erbirsin’in sportif direktörlüğünü yaptığı Anadolu Üsküdar’a konuk olacak. Lider İstanbulspor ise evinde Hacettepe ile karşılaşacak. Erzurum Büyükşehir de sahasında Karagümrük ile oynayacak.

