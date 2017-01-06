  • BIST 77.034
  • Altın 137,249
  • Dolar 3,6205
  • Euro 3,8254
  • Kocaeli 17 °C

Birlikspor’un son maçı yarıda kaldı

»
Birlikspor’un son maçı yarıda kaldı
Ligin ikinci yarısı öncesinde hazırlıklarını Antalya’da sürdüren Kocaeli Birlikspor, dün kampta son maçında Tokatspor ile karşılaştı.

0-0 devam eden maçın 41’inci dakikasında rakip takımdan Gökalp,  Burak Keskin’e yumruk attı, Teknik Sorumlu Fatih Akyel de takımı sahadan çekti, karşılaşma tamamlanamadı.

BİRLİKSPOR, MAÇA HIZLI BAŞLADI

Kocaeli Birlikspor Kulübü dün Tokatspor ile oynayacağı kampın son hazırlık maçına Fatih Öztürk, Erdi Öner, Burak Keskin, Fatih Kıran, Gökhan Meral, Mutlu İlengöz, Uğur Daşdemir, Ali Kemal Yükseker, Turgay Gölbaşı, Alp Ergin ve Onur Garip 11’iyle sahaya çıktı. İlk yarım saatte  karşılıklı pozisyonlar vardı, temsilcimiz Onur Garip ile rakip kalede pozisyonlar buldu, bunları değerlendiremedi.

TOKATSPORLU GÖKALP, BURAK’A YUMRUK ATTI

Maçın 41.dakikasinda ise istenmeyen görüntüler yaşandı. Tokatspor köşe vuruşu kullandı. Geçen yıl Fatih Akyel’in  Gümüşhanespor’dan eski oyuncusu olan,  bu yıl Tokatspor forması giyen Gökalp, ceza sahası içerisinde, kendisi gibi hava topuna yükselen Burak Keskin’in yüzüne yumruk attı, ortalık karıştı. Gerginlik daha da artınca teknik sorumlu Fatih Akyel, takımını sahadan çekip, yaşanan tatsız olaya tepkisini gösterdi.

TAKIM BUGÜN ANTALYA’DAN DÖNDÜ

Kocaeli Birlikspor, Antalya kampında son çalışmasını bu sabah yaptı. Takım öğlen yemeğinin ardından kampı noktaladı. Kocaeli Birliksporlu futbolcular üç günlük iznin ardından 9 Ocak Pazartesi günü tesislerde bir araya gelip, Zonguldak Kömürspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına start verecek. Teknik Sorumlu Fatih Akyel, son Tokatspor maçında yaşanan tatsız olayın dışında kampın son derece iyi geçtiğini söyledi.

Bu haber toplam 108 defa okunmuştur
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Süper Lig’de gözler Derbent’te06 Ocak 2017 Cuma 14:30
  • U-17 Ligi Play-Off’ta İzmit GB ve Derince Demir mağlup oldu06 Ocak 2017 Cuma 14:19
  • Şekerpınar-G.Asarköy06 Ocak 2017 Cuma 14:18
  • 1.Küme C Grubu’nda liderlik maçı06 Ocak 2017 Cuma 14:16
  • U-15 Play-Off’ta Körfez GB ve Harb-İşspor kazandı06 Ocak 2017 Cuma 14:14
  • Kocaelispor’da Sinan şoku!06 Ocak 2017 Cuma 09:05
  • Derincespor, Sapanca’yı yendi:2-105 Ocak 2017 Perşembe 16:59
  • U-14’lerde Harb-İş yeniden zirvede05 Ocak 2017 Perşembe 16:58
  • U-17 Play-Off’ta Güneş ve Kullarspor galip geldi05 Ocak 2017 Perşembe 16:55
  • U-15 Play-Off’ta 41 FK deplasmanda kazandı05 Ocak 2017 Perşembe 16:54
    • ÖNE ÇIKANLAR
    • Lütfen, bu söylemi bırakın
    • Mutlu Yıllar
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti