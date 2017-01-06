Birlikspor’un son maçı yarıda kaldı

Ligin ikinci yarısı öncesinde hazırlıklarını Antalya’da sürdüren Kocaeli Birlikspor, dün kampta son maçında Tokatspor ile karşılaştı.

0-0 devam eden maçın 41’inci dakikasında rakip takımdan Gökalp, Burak Keskin’e yumruk attı, Teknik Sorumlu Fatih Akyel de takımı sahadan çekti, karşılaşma tamamlanamadı.

BİRLİKSPOR, MAÇA HIZLI BAŞLADI

Kocaeli Birlikspor Kulübü dün Tokatspor ile oynayacağı kampın son hazırlık maçına Fatih Öztürk, Erdi Öner, Burak Keskin, Fatih Kıran, Gökhan Meral, Mutlu İlengöz, Uğur Daşdemir, Ali Kemal Yükseker, Turgay Gölbaşı, Alp Ergin ve Onur Garip 11’iyle sahaya çıktı. İlk yarım saatte karşılıklı pozisyonlar vardı, temsilcimiz Onur Garip ile rakip kalede pozisyonlar buldu, bunları değerlendiremedi.

TOKATSPORLU GÖKALP, BURAK’A YUMRUK ATTI

Maçın 41.dakikasinda ise istenmeyen görüntüler yaşandı. Tokatspor köşe vuruşu kullandı. Geçen yıl Fatih Akyel’in Gümüşhanespor’dan eski oyuncusu olan, bu yıl Tokatspor forması giyen Gökalp, ceza sahası içerisinde, kendisi gibi hava topuna yükselen Burak Keskin’in yüzüne yumruk attı, ortalık karıştı. Gerginlik daha da artınca teknik sorumlu Fatih Akyel, takımını sahadan çekip, yaşanan tatsız olaya tepkisini gösterdi.

TAKIM BUGÜN ANTALYA’DAN DÖNDÜ

Kocaeli Birlikspor, Antalya kampında son çalışmasını bu sabah yaptı. Takım öğlen yemeğinin ardından kampı noktaladı. Kocaeli Birliksporlu futbolcular üç günlük iznin ardından 9 Ocak Pazartesi günü tesislerde bir araya gelip, Zonguldak Kömürspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına start verecek. Teknik Sorumlu Fatih Akyel, son Tokatspor maçında yaşanan tatsız olayın dışında kampın son derece iyi geçtiğini söyledi.