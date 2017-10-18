Birlik’te Afyon mesaisi başladı 

Alparslan Türkeş Stadı’ndaki haftanın ilk çalışmasında yenileme yapıldı. İdmanın son bölümünde ise üç grubu ayrılan futbolcular turnuva niteliğinde maçlar oynadılar.

TEK EKSİK EMRECAN

Teknik patron Cem Sinan Vergül, takımının Diyarbakır’daki performansının memnunluk verici olduğunu belirterek, “Aynı şekilde oynadığımız takdirde çok güzel işler yapabiliriz. Futbolcularıma sonsuz güven duyuyorum” dedi. Kırmızı-Beyazlı ekipte İnegöl deplasmanında yedek kulübesinde hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketten dolayı gördüğü kırmızı kartın ardından 4 maç ceza alan Emrecan Yıldızhan bu hafta da takımdaki yerini alamayacak. Genç futbolcunun 2 maç daha cezası var.