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Birlikte geldiler, birlikte gidiyorlar

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Birlikte geldiler, birlikte gidiyorlar
Kocaelispor BAL’a düştüğü sezon 2.Lig ekibi Sarıyer’den birlikte gelen ve üç sezondur başarılı performans ortaya koyan Kılıç Arslan Kopuz ile Sinan Pektemek’in ayrılışları da birlikte oldu.

Tecrübeli eldiven futbol yaşantısısın son dönemlerini memleketi Rize’de geçirecek. Golcü isim ise kesin olarak futbolu bırakma kararı aldı.

SARIYER’DEN EL ELE GELMİŞLERDİ

Kocaelispor’un BAL’a düşmesi sonrasında transfer yasağı da otomatik olarak sona ermişti. Yönetim kaleyi tecrübeli bir eldivene emanet etmek istiyordu ve akla gelen ilk isim Bank Asya şampiyonluk sezonu forma giyen Kılıç Arslan Kopuz’a teklif götürüldü. Deneyimli eldiven tereddüt etmeden kabul etti ve 2.Lig’i bırakıp BAL’daki Kocaelispor’a geldi. Yönetimin o dönem golcü transferiyle ilgili arayışları da vardı. Kılıç devreye girdi ve Sarıyer’den takım arkadaşı Sinan Pektemek’i Yeşil-Siyahlı takıma gelmeye ikna etti.

ÜÇ SEZONDA İZ BIRAKTILAR

 Kılıç BAL’daki ilk iki sezon takımın banko kalecisiydi.  3.Lig sezonu fazla şans bulamadı, ağabeylik yaptı. Üç sezonda toplam 49 maçta oynadı. Tecrübeli eldiven Yeşil-Siyahlı takımda iki şampiyonluk birden yaşayan iki isimden biri olarak tarihe adını yazdırdı.  Sinan Pektemek ise 3 sezon 87 maçın 75’inde oynadı, toplam 35 gole imza koydu. BAL şampiyonluğunda ve 3.Lig’de Play-Off hedefine ulaşılan sezonda gol ve asistleriyle takıma büyük katkı sağladı. Taraftar her iki deneyimli ismi çok sevdi, bağrına bastı. 

SİNAN FUTBOLU BIRAKTI

Üçüncü sezonun sonunda Kocaelispor’un yolu önce Kılıç ile ayrıldı. 40 yaşına gelen deneyimli eldivenle yeni sözleşme imzalanmadı. Başarılı file bekçisinin futboldaki son dönemini memleketi Rize’de geçireceği öğrenildi. Kılıç’ın hemen ardından Yeşil-Siyahlı ekipte Sinan Pektemek defteri de kapattı. Başarılı golcü yapılan ilk görüşmede futbolu bırakacağını, artık aile şirketinin kendisine ihtiyacı olduğunu bildirdi. Başkan Bahri Yavuz’un, “Bir yıl daha oyna” ısrarı sonrasında Sinan, ağabeyiyle görüşüp dönüş yapacağını söyledi.

BÜYÜK ÜZÜNTÜ YARATTI

Sinan’ın son kararı olumsuz oldu. Başkan Yavuz’u arayan 34 yaşındaki futbolcu, aileden izin çıkmadığını, futbolcu kesin olarak bıraktığını bildirdi. Böylece Kılıç ile Sinan, birlikte geldikleri Kocaelispor’dan üçüncü sezonun sonunda birlikte ayrılmış oldular. İz bırakan performans ortaya koyan ikilinin gidişi camiada büyük üzüntüye neden oldu.  Başkan Bahri Yavuz’un bugün düzenleyeceği basın toplantısında her iki futbolcunun takımdan ayrılışlarıyla ilgili neler söyleyeceği merak ediliyor.

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