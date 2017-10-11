Birlik’te rota Amed Sportif’e çevrildi

Önceki gün yenileme çalışmasıyla hazırlıklara başlayan Kırmızı-Beyazlılarla teknik ekibi eksikler düşündürüyor.

3 FUTBOLCU CEZALI

Zaten kısıtlı ve son derece deneyimsiz futbolcu kadrosuyla mücadele veren Kocaeli Birlikspor’da cezalı üç futbolcu bu hafta yok. İnegöl maçında yedek kulübesinde kırmızı kart gören ve 4 maç ceza alan Emrecan, son maçta ikinci sarıdan atılan Kemal ile 4 sarı kart cezalısı Semih Diyarbakır’da olmayacak. Teknik sorumlu Cem Sinan Vergül, son maçı gerekli dersleri alarak çok çabuk unutmak zorunda olduklarını belirtti, “Önümüzdeki maça konsantre olduk. Kendi gerçek kimliğimizi sahaya yansıtmak ve zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmek istiyoruz” dedi.