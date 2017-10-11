Birlik’te rota Amed Sportif’e çevrildi
Geçtiğimiz hafta evinde Sancaktepe Belediyespor’a ummadığı bir şekilde farklı kaybeden, morali bozulan 2.Lig temsilcimiz, bu hafta yine grubun dişli ekiplerinden Amed Sportif deplasmanına çıkacak.
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Önceki gün yenileme çalışmasıyla hazırlıklara başlayan Kırmızı-Beyazlılarla teknik ekibi eksikler düşündürüyor.
3 FUTBOLCU CEZALI
Zaten kısıtlı ve son derece deneyimsiz futbolcu kadrosuyla mücadele veren Kocaeli Birlikspor’da cezalı üç futbolcu bu hafta yok. İnegöl maçında yedek kulübesinde kırmızı kart gören ve 4 maç ceza alan Emrecan, son maçta ikinci sarıdan atılan Kemal ile 4 sarı kart cezalısı Semih Diyarbakır’da olmayacak. Teknik sorumlu Cem Sinan Vergül, son maçı gerekli dersleri alarak çok çabuk unutmak zorunda olduklarını belirtti, “Önümüzdeki maça konsantre olduk. Kendi gerçek kimliğimizi sahaya yansıtmak ve zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmek istiyoruz” dedi.
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Etiketler : Kocaeli Birlikspor
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