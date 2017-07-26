Birlik’ten iyi prova: 1-0

2.Lig temsilcimiz, önceki gün Kartepe’de oynadığı üçüncü hazırlık maçında Turgutluspor’u iyi bir oyunla 1-0 yendi.

Tek gol maçın başında kaptan Raif’ten geldi. İlk iki hazırlık maçında Gölcükspor ve Karaköprü ile berabere kalan Kırmızı-Beyazlılar ilk galibiyetini almış oldu.

TEK GOL RAİF’TEN GELDİ

2.Lig temsilcimiz Kocaeli Birlikspor, üçüncü hazırlık maçını önceki gün Kartepe’de Gölcükspor ile Darıca G.B’nin grubundaki Turgutluspor ile oynadı. Maça hızlı başlayan Birlikspor 8. dakikada öne geçti. Kampın dikkat çeken isimlerinden Batuhan Boyoğlu sol kanattan topu taşıdı, ortasında kaptan Raif’in kafa vuruşu sol kale direğine çarpıp ağlarla buluştu. Birlikspor skorda 1-0’lık üstünlüğü elde etti. 26. dakikada Melih kazandığı topla ceza sahasına soldan sokuldu, son vuruşu yapmakta gecikince mutlak bir gol kaçtı. 39. dakikada Yahya Kemal’in köşe vuruşunda Semih’in kafa vuruşu direği yalayıp auta çıktı.

İKİNCİ YARIDA DA ETKİLİYDİ

İlk yarıyı 1-0 önde tamamlayan Kocaeli Birlikspor ikinci yarıda da etkili olan taraftı. Kalesinde pozisyon vermeyen Kırmızı Beyazlılar 63’te inanılmaz bir gol kaçırdı. Günün en çalışkan isimlerinden Melih rakip yarı alanda topu kazandı ve bir anda kaleci ile karşı karşıya kaldı; ancak bomboş pozisyonda Melih’in plase vuruşunda Tunahan mutlak bir golü önledi. Kalan sürede net sayılabilecek bir pozisyon olmadı ve Birlikspor sahadan 1-0 galip ayrıldı. Maçı Kocaeli Birlikspor Kulüp Başkanı Erhan Yılmaz, Turgutluspor Kulüp Başkanı Hakan Sezer yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda sporcu velisi de izledi.