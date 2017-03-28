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Bisiklet aday hakem kursu, hafta sonu

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Bisiklet aday hakem kursu, hafta sonu
Bisiklet Federasyonu ilimizde hafta sonunda aday hakem kursu açıyor.

1-2 Nisan tarihleri arasında Atletizm Pistinde açılacak kurs için başvurular devam ediyor. Başvuruların 30 Mart Perşembe gününe kadar federasyonun 0312 312 12 75 nolu faksına yapılması gerekiyor.  Aynı zamanda Bisiklet Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi olan İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan’ın sportif danışmanı Zeki Kutlu, “İlimizde bisiklet sporu giderek yayılıyor. Biz de kent olarak buraya bisikletle alakalı bir etkinliğin verilmesini istedik, kurs açtık. İnşallah kursumuz ilgi görür” dedi.  

KATILMA ŞARTLARI:

Kursa katılma şartları şöyle: En az lise ve dengi okul mezunu olmak. 18 yaşından küçük, 35 yaşından büyük olmamak. Sağlık durumu uygun olmak. Disiplin kurulları tarafından hak mahrumiyeti cezası almamak. Sabıka kaydının olmaması. Faul sporcu olmamak. İyi derecede yabancı dil bilmek. Yapılacak sınavlarda 100 üzerinden 70 puan almak.

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