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Bisiklet hırsızı kameraya böyle yakalandı

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Bisiklet hırsızı kameraya böyle yakalandı
Körfez İlçesi'nde lokantada çalışan Suriyeli Muhsin Talip'in lokantanın önünde bulunan bisikleti çalındı. Bisikletin çalınma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Körfez Kuzey Mahallesi Ağadere Caddesi'nde bir lokantada çalışan Muhsin Talip'in lokantanın önünde kaldırımda bulunan bisikleti çalındı. Kamera görüntülerine de yansıyan olayda kaldırımda park edilmiş olan bisiklete önce küçük bir çocuk bakıyor; ama almaya cesaret edemiyor. Daha sonra, bir genç geliyor ve kimsenin görmediği anda bisiklete rahat tavırlarla binerek olay yerinden uzaklaşıyor.

Lokantada servisçi olarak çalışan Muhsin Talip, dışarı çıktığında bisikletini göremeyince, kamera görüntüleri kontrol edilip, hırsızlık anı bulundu. Polis kamera görüntüleri yardımı ile zanlıyı yakalamaya çalışıyor.

İşte o anlar:

Binali ASLAN

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