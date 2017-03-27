Bisiklet hırsızı kameraya böyle yakalandı

Körfez Tütünçiftlik Kuzey Mahallesi Ağadere Caddesi’nde, bir lokantada servisçi olarak çalışan Suriyeli çocuğun, bisikletini çaldılar.

Kamera görüntülerine de yansıyan olayda kaldırımda park edilmiş olan bisiklete önce küçük bir çocuk bakıyor; ama almaya cesaret edemiyor. Daha sonra, bir genç geliyor ve kimsenin görmediği anda bisiklete rahat tavırlarla binerek olay yerinden uzaklaşıyor.

Lokantada servisçi olarak çalışan Muhsin Talip, dışarı çıktığında bisikletini göremeyince, kamera görüntüleri kontrol edilip, hırsızlık anı bulundu. Polis kamera görüntüleri yardımı ile zanlıyı yakalamaya çalışıyor.