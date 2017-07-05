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Bisikletçilerimizden 6 derece

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Bisikletçilerimizden 6 derece
Türkiye Büyük Erkek ve Master Erkek Bisiklet Şampiyonası Yol Yarışları geçtiğimiz günlerde Sakarya’da yapılan etapla sona erdi.

Şampiyonaya ilimizden Brisaspor, Kocaeli Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü, Kocaeli Bisiklet Doğa ve Kocaeli Performans 41 spor kulüpleri katıldı. 22 sporcuyla katıldığımız yarışlarda 6 madalya kazandık.

 Büyük erkeklerde Brisaspor genel takım sıralamasında ikinci oldu. Brisaspor’dan Onur Balkan zamana karşı yarışı üçüncü bitirdi. Aynı sporcu yol yarışında ise ilk sırayı elde etti. Ferdi olarak mücadele eden Nevzat Kıral yol yarışında ve zamana karşı yarışta birinci olmayı başardı. Kocaeli Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü’nden Mehmet Bozdemir ise zamana karşı yarışta ikincilik derecesi yaptı.

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