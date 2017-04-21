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Bisikletin zincirine sıkışan parmağı koptu

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Bisikletin zincirine sıkışan parmağı koptu
Gebze'de 4 yaşındaki A.C'nin bisikletin zincirine sıkışan parmağı koptu. A.C. kopan parmağının dikilmesi için hastaneye kaldırıldı.

Gebze Gaziler Mahallesi 1790 Sokak'ta oturan A.C.'nin sağ eli, evde bisikletinin zincirine sıkıştı. Acı içerisinde çığlıklar atan A.C.'nin yardımına anne ve babası koştu. Çift, kendi çabalarıyla çocuklarının elini kurtaramayınca itfaiyeye haber verdi. Gelen ekiplerin çalışması sonucu A.C.'nin eli kurtarıldı, ancak işaret parmağı koptu.

A.C., kopan parmağıyla birlikte, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. A.C'nin parmağının dikilmesi için hastane aranmaya başlandı.

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