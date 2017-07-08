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‘Bisiklette örnek olduk’

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‘Bisiklette örnek olduk’
Göreve geldiği ilk günden itibaren İzmit’i bisiklet şehri yapma konusundaki kararlılığını sürdüren Belediye Başkanı Nevzat Doğan, bu konudaki çalışmaları da yakından takip ediyor.

Yahya Kaptan Mahallesi’ndeki bisiklet eğitim pistinde incelemelerde bulunan Başkan Doğan, vatandaşların bisiklet kullana isteklerinin kendisini çok mutlu ettiğini söyledi. Doğan “Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren İzmit’i seviyorum Bisiklete biniyorum projesi kapsamında çalışmalara başlayarak, bisiklet yolları, bisiklet park yerleri yaptık, on binlerce bisiklet dağıtmaya başladık.” dedi. 

HERKESE HİZMET EDİYOR

Doğan, “Bisiklet kullanmayı bilmeyenler için de bisiklet eğitim pistini açtık. Eğitim pistinde 7’den 77’ye herkese ücretsiz bisiklet kullanmayı öğretiyoruz. Uzman ekiplerimizce şimdiye kadar 40 binden fazla vatandaşa bisiklet eğitimi verildi. Bisiklet eğitimlerimizin gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine herkes tarafından büyük ilgi görmesi ne kadar doğru bir yolda olduğumuzu gösteriyor. Eğitim sonunda katılımcılar, hem bisiklet kullanmayı öğreniyor hem de belge alıyorlar.” diye konuştu. 

BİSİKLET HER ALANDA KAZANIM SAĞLIYOR

Sağlık, çevre, ulaşım, ekonomi, milli gelire katkı ve mutluluk gibi birçok konuda kazanım sağlayan bisikletin İzmit’te daha da yaygınlaşması için çalışmalara devam edeceklerini belirten Başkan Doğan “2009 adaylık sürecimde bisiklet projemi ilk açıkladığımda “bisikletle vaat mi olur” diyerek herkes dalga geçmişti.  Çok şükür bizim bir dönem dalga geçilen o projemiz şimdilerde tüm ülkede örnek alınıp uygulanmaya başladı. 2012 yılında Haydi Okula Bisikletle diyerek başlanılan bisiklet dağıtımıyla 60 bin öğrenci ve öğretmene bisikleti hediye ettik. Bisiklet durakları, akıllı bisiklet,  uygulamalarıyla birlikte şehrimizin doğusundan batısına kadar 20 km bisiklet yolu yaptık. Hedefimiz 45 km bisiklet yoluna ulaşmaktır.

BİSİKLET TURUNA KATILIN

Her Pazar günü düzenlediğimiz bisiklet turlarımızdan şimdiye kadar 25 bin vatandaşımız faydalandı. İzmit Belediyesi olarak İzmit’in bisiklet şehri olması için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.” diyerek bisiklet kullanmayı bilmeyen tüm vatandaşları Yahya Kaptan Mahallesi’ndeki bisiklet eğitim pistine davet etti.

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